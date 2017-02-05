Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hamit Altıntop'a yeni lakap taktılar

Darmstadt takımındaki en yaşlı isim olan 34 yaşındaki Hamit Altıntop'a 'Kral' deniliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'dan ayrılarak Almanya'nın Darmstadt takımına transfer olan Hamit Altıntop, yeni takımına çabuk uyum sağladı. Aytaç Sulu, Can Aydoğan gibi Türk futbolcuların da kadrosunda bulunduğu takımda Almanya doğumlu Hamit de idmanlara çıkmaya başladı.

34 yaşındaki oyuncu, takımın en yaşlı ve en tecrübeli ismi oldu. Mevcut kadrodaki en yaşlı isim, 33 yaşındaki Peter Niemeyer'i geride bırakan Hamit Altıntop'a yeni bir isimlendirme yapıldı. En tecrübeli futbolcu olmasından dolayı Hamit'e 'Darmstadt Kralı' denilmeye başlandı.

Mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Torsten Frings, Hamit'i sadece sahada vereceği katkı değil, ayrıca saha dışında da takıma sağlayacağı katkıyı düşünerek transfer ettiklerini belirtmiş ve tecrübesinden yararlanmak istediklerini söylemişti. Antrenmanlarda iyi bir görüntü çizen Altıntop'un bir an önce formuna kavuşması bekleniyor.

Skorer

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
15 Temmuz'u rap parçasıyla anlattı

15 Temmuz'u rap parçasıyla anlattı

Trabzonlu işçinin buzlu gölette kuğu kurtarma mücadelesi

Trabzonlu işçinin buzlu gölette kuğu kurtarma mücadelesi

Prens Harry oyuncu Meghan ile evleniyor mu?

Prens Harry oyuncu Meghan ile evleniyor mu?

Transfere milyar euro harcadılar

Transfere milyar euro harcadılar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA