Hamit Altıntop'a yeni lakap taktılar
Darmstadt takımındaki en yaşlı isim olan 34 yaşındaki Hamit Altıntop'a 'Kral' deniliyor.
Galatasaray'dan ayrılarak Almanya'nın Darmstadt takımına transfer olan Hamit Altıntop, yeni takımına çabuk uyum sağladı. Aytaç Sulu, Can Aydoğan gibi Türk futbolcuların da kadrosunda bulunduğu takımda Almanya doğumlu Hamit de idmanlara çıkmaya başladı.
34 yaşındaki oyuncu, takımın en yaşlı ve en tecrübeli ismi oldu. Mevcut kadrodaki en yaşlı isim, 33 yaşındaki Peter Niemeyer'i geride bırakan Hamit Altıntop'a yeni bir isimlendirme yapıldı. En tecrübeli futbolcu olmasından dolayı Hamit'e 'Darmstadt Kralı' denilmeye başlandı.
Mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Torsten Frings, Hamit'i sadece sahada vereceği katkı değil, ayrıca saha dışında da takıma sağlayacağı katkıyı düşünerek transfer ettiklerini belirtmiş ve tecrübesinden yararlanmak istediklerini söylemişti. Antrenmanlarda iyi bir görüntü çizen Altıntop'un bir an önce formuna kavuşması bekleniyor.
Skorer
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