Hamit'in yeni takımı belli oldu!
Hamit Altıntop'un yeni takımı belli oluyor. Galatasaray'ın sözleşmesini fesh ettiği Hamit'in gün içinde Bundesliga ekibi Darmstadt 98'e imza atması bekleniyor.
Hamit Altıntop BundesLiga takımlarından Darmstadt ile anlaşmaya vardı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu sağlık kontrolünden geçip Alman kulübüne imza atacak. Hamit ocak ayının ortasında Galatasaray'dan, sözleşmesi fesh edilerek, ayrılmıştı.
Hamit Altıntop'un ismi Göztepe ve Çaykur Rizespor ile anılmıştı.
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