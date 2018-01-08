Hamza Hamzaoğlu: Arda Turan, Başakşehir'e hayırlı olsun
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, 'Arda Turan Başakşehir'e hayırlı olsun.' dedi.
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Arda Turan'la ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
A Spor'a konuşan Hamzaoğlu, "Arda Turan Başakşehir'e hayırlı olsun. Arda'nın Türkiye'ye dönme durumunu öngörüyordum. Dönerse ya Galatasaray olurdu, ya da Başakşehir olurdu. Doğru bir kulübe geldi, inşallah başarılı olur" ifadelerini kullandı.
Hamzaoğlu'nun bu açıklaması kafaları karıştırırken, sosyal medyada transferin bittiğine dair yorumlar yapıldı.
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