Hapoel cephesinden Beşiktaş açıklaması

Hapoel Beer-Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhar ve oyunculardan Elyaniv Barda, Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bakhar, evlerinde oynamanın avantajını kullanmak istediklerini söylerken, "Kendi evimizde oynuyoruz. Beşiktaş'a karşı bunun avantajını kullanarak, kazanmak istiyoruz. Beşiktaş çok iyi bir takım, en ufak bir hatamızda bizi cezalandırabilirler. Yüksek konsantrasyonla oynamalıyız" ifadelerini kullandı.

Elyaniv Barda ise, "Beşiktaş'ın çok güçlü olduğunu biliyoruz, şampiyon olduklarını biliyoruz. Evimizde oynadğımızın farkındayız ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz" dedi.

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva, UEFA Avrupa Ligi 2. Tur ilk maçında 16 Şubat Perşembe 23:00'da İsrail'de karşı karşıya gelecek.