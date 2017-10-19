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Hasan Ali Kaldırım, Juan Mata'nın 'Common Goal' kampanyasına katıldı

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Juan Mata'nın öncülük ettiği 'Common Goal' kampanyasına katıldığını açıkladı.

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Manchester United 'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, Ağustos ayı başında futbol dünyasının aktörlerine maaşlarının %1'ini hayır kurumlarına bağışlamaları için çağrıda bulunmuştu.

Juan Mata'nın öncülük ettiği "Common Goal" kampanyasına futbol dünyasının katılımı sürüyor. Son üye Türkiye'den Hasan Ali Kaldırım oldu. Hasan Ali, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu harekete destek verdiğini duyurdu.

Mata'nın, "Biz hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz için şanslıyız. Gelin aynı umudu taşıyan tüm çocuklara yardım edelim" diyerek başlattığı "Common Goal" hareketine Bayern Münih stoperi Mats Hummels, Juventus stoperi Giorgio Chiellini gibi ünlü isimlerin de yer aldığı bir grup futbolcu katıldıklarını açıklamıştı.

Bu halkaya son dahil olan bir diğer isim ise Hoffenheim teknik direktörü Julian Nagelsmann olmuştu.

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