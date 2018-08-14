Hasan Şaş, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Süper Kupa maçı sonrasında yayıncı kuruluş kameralarına hakaret etmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Süper Kupa maçı sonrasında yayıncı kuruluş kameralarına küfrederken yakalanan Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
İşte PFDK'dan yapılan açıklama:
"GALATASARAY A.Ş Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 05.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AKHİSARSPOR TFF Süper Kupa müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.08.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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