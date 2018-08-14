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Hasan Şaş, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Süper Kupa maçı sonrasında yayıncı kuruluş kameralarına hakaret etmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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Süper Kupa maçı sonrasında yayıncı kuruluş kameralarına küfrederken yakalanan Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İşte PFDK'dan yapılan açıklama:

"GALATASARAY A.Ş Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 05.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AKHİSARSPOR TFF Süper Kupa müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.08.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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