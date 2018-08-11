Hayrettin Hacısalihoğlu: Yusuf'a gelen teklif yok

Yusuf için daha önce 4-5 milyon euro civarında bir teklifin geldiğini hatırlatan Hacısalihoğlu, “O zaman bu teklife ‘En az 15 milyon euro olursa görüşmeye değer buluruz’ şeklinde yanıt vermiştik. Bu 15 milyon euroya satarız anlamına gelmiyor, sadece bu rakama görüşmeye başlarız anlamına geliyor. Onun ardından geçen süreçte ve şu anda da böyle bir teklif ya da öneri gelmedi. Biz de basından görüyoruz. Bir gün İngiltere’ye gönderiyorlar bir gün İspanya’ya… Resmi olan hiçbir şey yok şu anda” dedi.

(Gunes)