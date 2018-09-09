Hazırlık maçında Beşiktaş Altınordu'yu 2-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

Vodafone Park'ta oynanan ve hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği mücadelede Beşiktaş'ın golleri 24. dakikada Alvaro Negredo ve 45. dakikada Güven Yalçın'dan gelirken, Altınordu'nun tek golünü ise 59. dakikada Serdar Deliktaş kaydetti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Kapluhan xx, Deniz Caner Özaral xx

Beşiktaş: Karius xx, Ege Atlam xx, Hüseyin Seyliğli xx (Erdoğan Kaya dk. 66 x), Alpay Çelebi xx (Rıdvan Yılmaz dk. 75 x), Atiba Hutchinson xx (Querasma dk. 46 x), Lens xx, Güven Yalçın xxx (Kartal Kayra dk. 85 ?), Necip Uysal xx, Gökhan Töre xx (Oğuzhan Aydoğan dk. 78 x), Negredo xxx (Mustafa Pektemek dk. 46 x), Love x (Berkay Can dk. 71 x)

Yedekler: Ersin Destanoğlu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Altınordu: Erce Kardeşler xx (Erhan Erentürk dk. 46 x), Recep Yemişci xx, Kerim Alıcı xx (Mehmet Enes dk. 64 x), Ali Yaşar x (Yusuf Acer dk. 58 x), Sinan Osmanoğlu xx, Oğulcan Ülgün xx (David Deniz dk. 58 x), Muhammed Mert xx (Berkay Samancı dk. 58 x), Alican xx, Sefa xx, Anıl xx, Serdar Deliktaş xxx (Kemal Rüzgar dk. 71 x)

Yedekler: Murat Uçar

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Negredo (dk. 24), Güven (dk. 45) (Beşiktaş), Serdar (dk. 59) (Altınordu)