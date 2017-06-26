Hebei China Fortune ve Shanghai SIPG Adriano'ya 7 milyon euro verdi

Beşiktaş formasıyla geçen sezon tam 45 maça çıkan ve sergilediği başarılı performansla yıldızını parlatmaya devam eden Adriano’ya Çin ekiplerinin takibi devam ediyor. Hebei China Fortune ve Shanghai SIPG’in 32 yaşındaki isim için 7 milyon Euro’yu (28 milyon TL) gözden çıkardığı belirtildi.

Kara Kartal’ın geçen sezon Katalan devi Barcelona’dan kadrosuna kattığı Adriano Correia, Beşiktaş’ta sergilediği başarılı performansla dikkat çekmişti.

Barça’dan transferi döneminde, ‘Devamlılığı yok’ eleştirilerine maruz kalan 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Beşiktaş’ta tam 45 karşılaşmaya çıkarak şampiyonluğun mimarları arasında yer aldı. Brezilyalı sol bekin başarılı bir sezon geçirmesinin ardından Çin kulüpleri, Adriano için ısrarına devam ediyor. Sambacıyı uzun süredir takip eden Hebei China Fortune ve Shanghai SIPG’in, menajerler aracılığıyla Beşiktaş’tan yıldız ismin bonservisini sorduğu bildirildi.

Güneş, kalmasını istiyor ama...

Teknik direktör Şenol Güneş’in takımda kalması yönünde rapor verdiği Adriano için yönetimin, oyuncusuna 7 milyon Euro’luk (28 milyon TL) değer biçtiği belirtildi. İki Çin kulübünün de bu isteğe olumlu geri dönüş yaptığı ve bu hafta içerisinde Güneydoğu Asya’dan İstanbul’a gelecek temsilcilerin resmi temaslara başlayacağı konuşuluyor.

(Fanatik)