Henrikh Mkhitaryan için İnter devreye girdi

Anderson Talisca’nın sezon sonunda ayrılması ihtimalini göz önünde bulundurarak orta saha oyuncusu transferi için çalışmalara başlayan Beşiktaş, Manchester United’ın yıldızı Henrikh Mkhitaryan’ı listesine eklemişti.

28 yaşındaki futbolcu için nabız yoklamaya hazırlanan Kartal, İtalya’dan gelen haberle sarsıldı. İtalya medyasında çıkan haberlere göre, Serie A ekibi İnter’in, tecrübeli oyuncu için harekete geçtiği ve anlaşma aşamasında olduğu iddia edildi.