Herta Berlin: 2 Bayern Münih: 2

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) 7. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldı. Geçen hafta ligde Wolfsburg ile 2-2 berabere kalan, ardından UEFA Şampiyon Ligi’nde Paris Saint-Germain'e (PSG) 3-0 yenildikten sonra teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Bayern Münih, Berlin Olimpiyat Stadı’nda Hertha Berlin’e konuk oldu.

Bavyera ekibi, 10. dakikada Mats Hummels ve 49. dakikada Robert Lewandwoski’nin golüyle 2-0 öne geçti.

Maçta 5 dakika içinde eşitliği sağlayan Hertha Berlin’in gollerini 51. dakikada Ondrej Duda ve 56. dakikada Salomon Kalou attı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hertha Berlin sahasında Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı.

Ribery sakatlandı

Bayern Münih’te geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen Willy Sagnol, ilk 11'de, PSG maçında ilk onbirde yer almayan Jerome Boateng, Mats Hummels, Arjen Robben ve Frank Ribery'e yer verdi.

Fransız oyuncu Ribery, 61. dakikada sakatlanarak yerini vatandaşı Kingsley Coman’a bıraktı. Alman basınında yer alan haberlerde, Ribery’nin doğrudan hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, ligde 14 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor. Böylelikle Bavyera ekibinin lider Borussia Dormund ile olan puan farkı da 5’e çıktı.

Hertha Berlin ise 9 puanla 10. sıraya geriledi.