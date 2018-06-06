Herve Renard: Belhanda bir maçta iyi oynamadı diye onu bir kenara atıp bırakmam
Ukrayna maçındaki performansıyla eleştirilen Younes Belhanda için hocası Fas halkına çağrıda bulundu, Dünya Kupası öncesi oyuncuya yüklenilmemesi çağrısı yaptı.
Galatasaray’daki performansı eleştirilen Younis Belhanda, milli takımda da benzer tepkilerin hedefi oldu. Rusya’daki Dünya Kupası’na katılacak olan Fas Milli Takımı’nın 10 numaralı ismi, Ukrayna karşısındaki hazırlık maçındaki oyunuyla eleştiri konusu oldu.
Ancak sonrasında Slovakya maçında fileleri havalandıran yıldız futbolcu için, Fas Milli Takımı Teknik Direktörü özel bir çağrıda bulundu. Fas halkına seslenen Herve Renard “Evet Belhanda Ukrayna karşısında iyi değildi, bir çok fırsatı kaçırdı. Ancak ben kendisiyle konuştum. Ve kendisine güvendiğimi arkasında olduğunu söyledim” dedi.
Fransız teknik direktör Renard “Bir futbolcu bir maçta iyi oynamadı diye, taraftarların yaptığı gibi kendisini bir kenara atıp bırakamam. Teknik adamlar olarak bizim görevimiz oyuncunun arkasında durmak ve hatalarını düzeltmesine yardımcı olmaktır” diye konuştu.
(Skorer)
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