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Hesap ver Advocaat

Kanarya’nın hocası, “İşler niye iyi gitmiyor? Sorun ne?” diyen yönetime kadronun yetersizliğini anlatacak ve 10 numara transferinin yapılamamasından dert yanacak.

  • AYGÜN ÖZİPEK
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İlk haftadan bu yana istikrarsız bir grafik çizen Fenerbahçe’de Yönetim Kurulu harekete geçti. Başakşehir galibiyetiyle her şey yoluna girmiş gözükürken, 4-1’lik Kayserispor yenilgisi ortalığı karıştırdı. Yönetim Kurulu da Teknik Direktör Advocaat ile görüşerek ayrıntılı bir rapor vermesini istedi.

BİR İYİYİZ, BİR KÖTÜ

Fener yönetimin, Hollandalı teknik patrona, “Sezona kötü başladık, tam düzeldik derken, yine tökezledik. Tam Başakşehir galibiyetiyle potaya girmiştik ki, Kayseri yenilgisi geldi. İşler niye bir türlü iyi gitmiyor. Niye sonuçlarda istikrar yok. Sorun ne?” diyerek, hesap sorduğu öğrenildi.

KALİTEMİZ EKSİK

Advocaat’ın da ayrıntılı bir rapor hazırladığı belirtilirken, “Öncelikle elimdeki kadro yeterli kalitede değil. Orta saha nitelik ve nicelik olarak eksik. Özellikle çok iyi bir 10 numaraya ihtiyacım var. Bunu her zaman dile getirdim. Ancak bu transfer bir türlü bitirilemedi” diyeceği belirtildi. 

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