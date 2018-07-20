Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Heung Min Son, Tottenham ile sözleşme uzattı

Tottenham, Güney Koreli futbolcusu Heung-Min Son'un sözleşme süresini 5 sezon daha uzattığını duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Heung-Min Son'un sözleşme süresi 2023 yılına kadar uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Güney Koreli oyuncu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Premier Lig'de en çok gol atan Asyalı futbolcu unvanının sahibi Son, Tottenham formasıyla 140 karşılaşmada 47 kez ağları sarstı.

Heung-Min Son, 2018 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Güney Kore'nin turnuva boyunca kaydettiği 3 golün 2'sine imza atmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ölüm teğet geçti

Ölüm teğet geçti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA