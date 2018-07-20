Heung Min Son, Tottenham ile sözleşme uzattı
Tottenham, Güney Koreli futbolcusu Heung-Min Son'un sözleşme süresini 5 sezon daha uzattığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Heung-Min Son'un sözleşme süresi 2023 yılına kadar uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Güney Koreli oyuncu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Premier Lig'de en çok gol atan Asyalı futbolcu unvanının sahibi Son, Tottenham formasıyla 140 karşılaşmada 47 kez ağları sarstı.
Heung-Min Son, 2018 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Güney Kore'nin turnuva boyunca kaydettiği 3 golün 2'sine imza atmıştı.
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