Heung Min Son, Tottenham ile sözleşme uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Heung-Min Son'un sözleşme süresi 2023 yılına kadar uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Güney Koreli oyuncu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Premier Lig'de en çok gol atan Asyalı futbolcu unvanının sahibi Son, Tottenham formasıyla 140 karşılaşmada 47 kez ağları sarstı.

Heung-Min Son, 2018 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Güney Kore'nin turnuva boyunca kaydettiği 3 golün 2'sine imza atmıştı.