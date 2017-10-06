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Hidayet Türkoğlu'ndan yeni sezon mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, liglerde yeni sezonu heyecanla karşıladıklarını belirtti.

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, liglerde yeni sezonu heyecanla karşıladıklarını belirtti.
 
Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinden yayımlanan yeni sezon mesajında, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 2017-2018 sezonunu heyecanla karşılıyoruz. Kulüplerimizin kıymetli yatırımları ve iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde liglerimiz, gerek organizasyon gerekse basketbol kalitesi ve mücadele seviyesi bakımından her sezon büyük bir gelişme göstermektedir." ifadelerini kullandı.
 
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin, sponsorların desteğiyle Avrupa'nın marka değeri en yüksek ligi haline geldiğini vurgulayan Türkoğlu, "Kulüplerimizin kurdukları kuvvetli kadrolar, son yılların en çekişmeli ve zevkli sezonlarından birini daha yaşayacağımızın habercileri oldu. Ankara’da oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde sporseverlerin karşılaşmaya gösterdiği ilgi, sahada iki takımın ortaya koyduğu mücadele ile birleşince oluşan atmosfer, yeni sezon için hepimizi heyecanlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.
 
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin de birçok yıldız oyuncu tarafından tercih edilen Avrupa'nın en iyi iki liginden biri olarak gösterildiğini, kalite artışına paralel olarak kulüplerin Avrupa kupalarında zirveye oynadığını anlatan Türkoğlu şunları kaydetti: "2017-2018 sezonu öncesinde başta kulüplerimiz olmak üzere; sponsorlarımıza, iş ortaklarımıza, yayıncı kuruluşumuza ve medya mensuplarına Türk basketboluna sağladıkları kıymetli katkılardan ötürü teşekkürlerimi sunar; kulüplerimizin yöneticilerine, teknik ve idari kadrolarına, sporcularımıza, hakemlerimize ve müsabaka görevlilerine başarılar ve basketbolseverlere keyifli bir sezon dilerim." 
 
AA

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