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Higuain Milan formasını sırtına geçirdi

Serie A’da takımlarından Milan ezeli rakibi Juventus'un anlaşmaya vardığını duyurduğu Arjantin'li golcüsü Gonzalo Higuain kırmızı siyahlı formayı giydi.

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29 yaşındaki futbolcu imza öncesi sağlık kontrolünden geçirilirken, yeni takımının formasını giyerek poz verdi. Higuain sağlık kontrolünün ardından kendisini Milan'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Milan, Higuain için Juventus'a 18 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Arjantinli golcünün satın alma opsiyonunun ise yaklaşık 36 milyon euro olması bekleniyor.

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