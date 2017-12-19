Hıncal Uluç: Dursun Özbek kongre kararını Malatya maçından önce almıştı

Galatasaray Kulubü'nde dün bomba gelişmeler yaşanırken, yönetim çok önemli kararlar aldı. Bu kararlardan ilki, son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında alınan 2-1'lik yenilginin ardından dün teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrılması oldu. Sarı kırmızılı yönetim dün gerçekleştirdiği toplantıda 20 Ocak'ta yapılmak üzere olağanüstü genel kurul kararı aldı. Galatasaray'ın olağan genel kurulu mayıs ayında yapılacaktı.

Bir çok kesim erken seçim kararının, yönetim içinde Tudor'un yerine Fatih Terim'in getirilmesine karşı çıkan üyeler nedeniyle alındığı ileri sürülmüştü.

Galatasaray camiasını yakından tanıyan spor yazası Hıncal Uluç'tan ise erken seçim kararıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.