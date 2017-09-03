Hırvatistan 1 - 0 Kosova
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen Hırvatistan-Kosova karşılaşması bugün kaldığı yerden devam etti. Mücadeleyi Vida'nın 74. dakikadaki golüyle Hırvatistan kazandı.
Zagreb'de dün yoğun yağış nedeniyle 22. dakikada skor 0-0 iken ertelenen Hırvatistan-Kosova karşılaşması kaldığı yerden devam etti.
15:30 başlayan ve Maksimir Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.
İkinci yarıda etkisini arttıran Hırvatistan, 74. dakikada Vida'nın kafa golüyle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Bu maçın ardından, Türkiye'nin 11 puanla 4. sırada yer aldığı I Grubu'nda Hırvatistan 17 puana yükselirken, Kosova 1 puanla son sırada kaldı.
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