Hırvatistan: 4 Yunanistan: 1

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk maçında Hırvatistan, Yunanistan'ı konuk etti.

13. dakikada Luka Modric'in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Hırvatistan, 6 dakika sonra Kalinic'le farkı ikiye çıkardı.

Yunanistan Sokratis'le 30. dakikada skoru 2-1 yapsa da, ev sahibi ekip 33. dakikada Perisic'in attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı.

İlk yarısı 3-1 Hırvatistan'ın üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısında bir gol daha oldu. Ev sahibi ekip, 49. dakikada Kramaric'le skoru 4-1 yaptı ve bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu.

Hırvatistan 4-1'lik galibiyetle, Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli bir avantaj elde etti.