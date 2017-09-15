Hırvatistan'da Petrovic dönemi sona erdi

Hırvatistan Basketbol Milli Takımı'nda, başantrenör Aleksandar Petrovic'in görevi sona erdi.

Hırvatistan'ın 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) son 16 turunda Rusya'ya 101-78 yenilmesinin ardından, geçen yıl milli takımın başına getirilen Hırvat başantrenörle yollar ayrıldı.

Hırvatistan Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "EuroBasket 2017 son 16 turunda Rusya'ya karşı oynanan maç, hem Hırvatistan Basketbol Federasyonu hem de baş antrenör için olumsuz etki yaptığından anlaşmanın karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda uzlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.