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Hoffenheim: 1 Herta Berlin: 1

Bundesliga'nın sürpriz ekibi Hoffenheim, geçtiğimiz hafta Bayern'i evinde mağlup etmişti. Bu hafta ise kendi sahasında Hertha Berlin ile 1-1 berabere kaldı.

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Hoffenheim, Bundesliga'nın 4. haftasında Rhein Neckar Arena'da Hertha Berlin'i ağırlarken taraflar, 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı

Karşılaşma Hoffenheim'ın baskısıyla başladı. 6. dakikada gol perdesini Sandro Wagner Hoffenheim adına açtı.

İlkyarıda başka gol olmazken taraflar soyunma odasına 1-0'lık skorla girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Hertha Berlin ekibi oldu. 55. dakikada Marvin'in asistinde Alexander Esswein topu ağlarla buluşturdu ve durumu 1-1'e getirdi.

Müsabakada başka gol sesi çıkmazken Hoffenheim, Hertha Berlin ile sahasında 1-1 eşitlikle ayrıldı.

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