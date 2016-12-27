Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hollanda basınından Lens'e övgü

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta bir asist, bir golle galibiyette büyük rol oynayan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, ülkesinin basınından da büyük övgü aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-lacivertlilerin sezon başında İngiltere'nin Sunderland kulübünden kiraladığı Jeremain Lens, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında gösterdiği performansla takımının kilit ismi oldu. Süper Lig'de 10 karşılaşmada 2 gol, 8 asist kaydeden, Fenerbahçe'nin dün Trabzonspor'u yendiği maçta da bir gol, bir asist ile gecenin yıldızı olan Lens'ten, ülkesinin basını da övgüyle bahsetti. 
 
Hollanda'nın "Sportnieuws" adlı spor haber sitesi, Lens'in dün Fenerbahçe formasıyla yine gol attığını belirtirken, takımının liderliği yolunda Hollandalı oyuncunun önemli bir katkı sağladığını yazdı.
 
"Voetbal International" ise Hollandalı oyuncu Robin van Persie'nin yokluğunda Lens'in Fenerbahçe'nin galibiyetinde kilit rol oynadığını vurgulayarak, Sarı-lacivertli takımın adım adım liderliğe yürüdüğünü belirtti. "De Gelderlander" de, "Fener'in Trabzonspor galibiyetine Lens yardımı" başlığını kullandığı haberde, "Sakatlığı bulunan Robin van Persie, kadro dışı kalan Gregory van der Wiel'in yokluğunda sahadaki tek Hollandalı olan Lens, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında galip gelmesinde büyük rol oynadı" ifadesini kullandı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilgaz Tüneli açılışını böyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilgaz Tüneli açılışını böyle izledi

Buz tutan Beyşehir Gölü'nde balık avı

Buz tutan Beyşehir Gölü'nde balık avı

Ava giden avlanır

Ava giden avlanır

METHOD-2 robotu hayat kurtaracak

METHOD-2 robotu hayat kurtaracak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA