Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

İddianın sahibi, Fox Sports'ta yayınlanan 'De Stentor' isimli programın sunucusu Jan Joost van Gangelen... Hollandalı sunucunun sözleri son derece çarpıcı. Edindiği bir istihbaratı paylaşan Gangalen, Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers'in son 15 günde 3-4 kez İstanbul'a gittiğini açıkladı, ardından şu bilgiyi aktardı:

"Guido, İstanbul'da Advocaat'ın takımıyla da görüştü. Bu görüşme bir transfer görüşmesi mi bilmiyorum. Guido'nun bir başka oyuncusu için olabilir mi, onu da bilmiyorum. Wes'i Boğaz Köprüsü'nün diğer yakasında görür müyüz? Bunu Türkler bizden daha iyi biliyordur."

"SADECE GALATASARAY" DEDİ AMA...

Cim Bom'un yüksek maaşı nedeniyle sezon sonunda yolları ayırma seçeneğini elinde tuttuğu Sneijder, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takımında oynamam" demişti. Daha önce İstanbul takımları arasında gerçekleşen transferlerin çoğunda, oyuncuların "başka takımda oynamam" açıklamaları yaptığı ama buna rağmen transferlerin olumlu sonuçlandığına sıkça rastlanılmıştır.

TUDOR'LA KÖPRÜLERİ ATTI

Medipol Başakşehir maçının ardından soyunma odasında yedek kalmasını yüksek sesle eleştiren ve Igor Tudor'la birbirine girdikleri iddia edilen Sneijder, Galatasaray'da artık mutlu değil. Takımın içinde bulunduğu durumdan memnun olmayan Hollandalı, yedek kalmasına anlam veremiyor.

İSTANBUL'U ÇOK SEVİYORLAR

Her defasında İstanbul'u çok sevdiklerini belirten Sneijder-Yolante çifti, şehirden ayrılmak istemiyor. İş yaşamlarını İstanbul'da devam ettirmek isteyen çift, çok sıkı dostluklar da edindi.