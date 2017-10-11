Hollandalı futbolseverler Sneijder'in futbolu bırakmasını istedi

Sezon başında Galatasaray'dan Nice'e transfer olan Wesley Sneijder'e ülkesi Hollanda'dan sürpriz bir çağrı yapıldı.

Nice'te beklenenden çok uzak bir performans sergileyen ve forma şansı bulmakta zorlanan Wesley Sneijder için ilginç bir çağrı yapıldı.

Hollandalılar, Wesley Sneijder'in kariyerini noktalamasını ya da eski kulübü Ajax'a dönmesini istiyor. Hollanda'da bir gazetenin internet sitesi üzerinden yaptığı ankette Sneijder ile ilgili ilginç bir sonuç çıktı. 'Wesley Sneijder bu sezonun ardından ne yapmalı?' şeklindeki soruya yanıt verenlerin %45'i, 'Sneijder futbolu bıraksın' cevabını kullandı.

Ankete katılanların %34'lük kısmı ise 'Ajax'a dönsün' seçeneğini tercih etti. %11'lik kesim ise Sneijder'in Nice'te devam etmesi gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir ile de anılan Wesley Sneijder'in arası Nice Teknik Direktörü Favre ile de barışmıyor. Favre geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Sneijder'in eksikleri olduğunu ve fiziksel olarak hazır hale gelemediğini dile getirmişti.

Nice ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Wesley Sneijder'in sezon sonunda nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu...

(Fotomaç)