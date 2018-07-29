Hosseini’de başkan engeli

TRABZONSPOR’UN stoper mevkii için anlaştığı İranlı Majid Hosseini’de ikinci kez pürüz çıktı. 22 yaşındaki milli futbolcunun İstiklal Kulübü ile yaptığı sözleşmede yer alan “Avrupa kulüplerine transferinde 100 bin dolar öder. Başkanın da izninin alınması gerekir” şeklindeki madde, Bordo-Mavililer’in transferi tamamlamasına engel oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun devreye girdiği ve Majid Hosseini’yi Trabzonspor’a kazandırmak için çaba harcadığı belirtildi.