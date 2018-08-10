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Hüseyin Eroğlu: Yeni bir takım oluşturduk, uyum sorununu çabuk atlatmamız lazım

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'e yükselme zamanlarının geldiğini belirterek, 'İlk 2'nin içinde olmak istiyoruz ama bu kolay değil tabii ki.' dedi.

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Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde geçen sezon özellikle  son 6 haftada istedikleri sonuçları alamadıklarını ve play-off dışında  kaldıklarını, bu sezon öncesinde de ilk 11'de yer alan 7 futbolcunun başka  takımlara transfer olduğunu söyledi.

Bu oyuncuların yerine transferler yaptıklarını ve hazırlık  karşılaşmalarında gerek hücumda gerek savunmada istediklerini sahaya yansıtmaya  başladıklarını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Her geçen gün daha iyi oluyoruz. İlk haftalar daha zor ama yaklaşık 4  sezondur bu ligdeyiz, nasıl oynanması gerektiğini biliyoruz ve daha da  geliştirmeliyiz. Rakiplerimize karşı alınan önlemle bize karşı alınan önlem  farklı. Birçok yeni oyuncum var, tecrübeli oyuncularım var. Oyun formatımız,  sistemimiz lig ilerledikçe daha da oturacak. Hedefimiz bunu ilk maçtan itibaren  ortaya koymak."

"İlk 2'nin içinde olmak istiyoruz"

Eroğlu, ligde son 4 sezonda iki kez play-off'u averajla kaçırdıklarını  hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene hedefe doğru ilerlemek istiyoruz. Süper Lig zamanının  geldiğini düşünüyorum. İlk 2'nin içinde olmak istiyoruz ama bu kolay değil tabii  ki. Yeni bir takım oluşturduk, uyum sorununu çabuk atlatmamız lazım. Geçen  seneden 7 oyuncumuzun dışında 4-5 öz kaynak futbolcumuz vardı. Bunları da ligin  zorluğundan dolayı oynatamadığımız için maç eksikliklerini tamamlasın diye Niğde  Anadolu Futbol Kulübüne verdik. 11-12 futbolcu açığımız oldu, buna göre de oyuncu  takviye etmemiz gerekiyordu."

"Altınordu bir marka"

Altyapıdan yetişen ve başka takımlara transfer olan Cengiz Ünder,  Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi isimlerin olduğunu hatırlatan  Eroğlu, bu yıl da genç ve öz kaynak futbolcularından umutlu olduğunu ifade etti.

Transfer ettikleri genç oyuncular ve onlara ağabeylik yapacak  tecrübeli oyuncuların da takımda olduğuna işaret eden Eroğlu, "Altınordu artık  bir marka. Hem öz kaynak futbolcularını yetiştirip yukarıya doğru taşıyor hem de  transfer ettiği birçok futbolcuyu bireysel anlamda geliştirerek kulüplerin  transfer listesine girmesini sağlıyor."

1969-1970 sezonundan beri Süper Lig'den uzak

Spor Toto 1. Lig'de üst üste 5, toplamda 27. kez mücadele edecek  Altınordu, daha önce ligde oynadığı 830 karşılaşmada 294 galibiyet, 247  beraberlik ve 289 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 989 gol atan İzmir temsilcisi  kalesinde 908 gol gördü. Daha önce 1965-1966 sezonunda Süper Lig vizesi alan  Altınordu, 1969-1970 sezonundan bu yana Süper Lig'den uzak.

Altyapısından yetiştirdiği Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'ye  transfer olduğu Altınordu'da Erdoğan Yeşilyurt Sivasspor, Mirkan Aydın ise Suudi  Arabistan'ın Uhud takımlarına transfer oldu. İzmir temsilcisi şimdiye kadar 12  futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

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