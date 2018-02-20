İbrahim Üzülmez: Kimse Beşiktaş'ı küçümsemesin

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından, Çaykur Rizespor'un teknik direktörlüğünü yapan İbrahim Üzülmez, Bayern Münih maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın gurur duyulacak bir performans sergilediğini belirten Üzülmez, "Keşke imkanızmı olsaydı da maçı yerinden izleseydik. Beşiktaş önemli işler yapıyor. Başka Şenol hoca olmak üzere oyuncularımız o armayı, o formayı iyi temsil etti. Her türlü sürprize açık olabilir, Beşiktaş'ı kimse küçümsemesin. Bu oyuncular nasıl maç kaybetmeden gruptan çıktıysa, Bayern Münih maçında da üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getireceklerdir. Beşiktaş bizim yüz akımızdır, Beşiktaş ile gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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