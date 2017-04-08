İdmanocağı küme düştü
Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabında Nilüfer Belediyespor, İdmanocağı'nı 3-0 mağlup etti. Bu yenilgiyle İdmanocağı lige veda etti.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin baraj etabı 2. devre mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, İdmanocağı'nı 3-0 mağlup etti.
Aldığı bu yenilgiyle İdmanocağı'nın ligden düşmesi kesinleşti.
Baraj etabında Sarıyer Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor'un ligde kalabilmek için mücadelesi sürüyor. 2. devrede yarın yapılacak maçlar şöyle:
13.00 İdmanocağı-Sarıyer Belediyespor
15.00 Seramiksan-Nilüfer Belediyespor
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Çetin Ok
Nilüfer Belediyespor: Duygu Düzceler, Kozlova, Janset Cemre Erkul, Ceyda Aktaş, Bytsenko, Trushkina (Dilara Bağcı)
İdmanocağı: Matienko, Birgül Güler, Fatma Beyaz, Sanchez, Skowronska, Neşve Büyükbayram (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Ece Hocaoğlu, Kübra Kegan, Nefize Bayramoğlu, Cansu İsmailoğulları)
Setler: 25-20, 25-20, 25-17
Süre: 84 dakika (28, 29, 27)
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