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İdmanocağı küme düştü

Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabında Nilüfer Belediyespor, İdmanocağı'nı 3-0 mağlup etti. Bu yenilgiyle İdmanocağı lige veda etti.

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Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin baraj etabı 2. devre mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, İdmanocağı'nı 3-0 mağlup etti.
 
Aldığı bu yenilgiyle İdmanocağı'nın ligden düşmesi kesinleşti.
 
Baraj etabında Sarıyer Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor'un ligde kalabilmek için mücadelesi sürüyor. 2. devrede yarın yapılacak maçlar şöyle:
 
13.00 İdmanocağı-Sarıyer Belediyespor
 
15.00 Seramiksan-Nilüfer Belediyespor
 
Salon: TVF Başkent
 
Hakemler: Burhan İlhan, Çetin Ok
 
Nilüfer Belediyespor: Duygu Düzceler, Kozlova, Janset Cemre Erkul, Ceyda Aktaş, Bytsenko, Trushkina (Dilara Bağcı)
 
İdmanocağı: Matienko, Birgül Güler, Fatma Beyaz, Sanchez, Skowronska, Neşve Büyükbayram (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Ece Hocaoğlu, Kübra Kegan, Nefize Bayramoğlu, Cansu İsmailoğulları)
 
Setler: 25-20, 25-20, 25-17
 
Süre: 84 dakika (28, 29, 27) 

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