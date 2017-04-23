Igor Tudor derbi yenilgisini değerlendirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe karşısında iyi mücadele etmelerine rağmen golü bulamadıklarını ifade eden Tudor, "Oyuncularımın gösterdikleri performanstan gurur duyuyorum. Bugün şans faktörü bizim yanımızda değildi, iyi mücadele ettik ama istediğimizi yapamadık. Önümüzde daha birçok maçımız var, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bazı maçlarda iyi performans gösteremediğimiz doğru ama oynadığımız derbilere bakınca kesinlikle kaybetmeyi hak etmiyoruz. Yeter ki bu ruhu ortaya koyalım. Böyle mücadele etmeye devam edeceğiz ve daha çok puan alacağız. Önümüzde daha çok maç var, yeter ki bu ruhu ortaya koyalım. Bu ruh bize çok maç kazandıracaktır. Şans mı demek lazım, kader mi demek lazım artık, böyle bir mağlubiyete kelime bulamıyorsunuz" diye konuştu.