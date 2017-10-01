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Igor Tudor, Fatih Terim'i geçmeyi başardı

7 maçta 19 puan toplayan Hırvat hoca, 15 yıl önce ilk yedi haftada 17 puan toplayan G.Saray'ın efsane teknik adamı Terim'i geçmeyi başardı.

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Hırvat teknik adam Igor Tudor'la sil baştan bir takım yaratan Galatasaray lig tarihindeki en iyi başlangıçlarından birine imzasını attı.
 
Hırvat hoca, sarı-kırmızılı kulübe sayısız kupalar kazandıran Fatih Terim'i bile ligde 7.hafta performansları kıyaslandığında geride bırakmayı başardı.
 
8 sezon Galatasaray'ın başında 7. haftaları gören İmparator en iyi performansına 2002-03'te 17 puanla ulaşmıştı.
 
Tudor'un Aslanı ise Karabükspor galibiyetiyle puanını 19'a yükseltti.
 
11 MAÇTIR YENİLMİYOR
 
G.Saray, Karabük maçını da kazanarak ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.

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