Igor Tudor, Fatih Terim'i geçmeyi başardı
7 maçta 19 puan toplayan Hırvat hoca, 15 yıl önce ilk yedi haftada 17 puan toplayan G.Saray'ın efsane teknik adamı Terim'i geçmeyi başardı.
Hırvat teknik adam Igor Tudor'la sil baştan bir takım yaratan Galatasaray lig tarihindeki en iyi başlangıçlarından birine imzasını attı.
Hırvat hoca, sarı-kırmızılı kulübe sayısız kupalar kazandıran Fatih Terim'i bile ligde 7.hafta performansları kıyaslandığında geride bırakmayı başardı.
8 sezon Galatasaray'ın başında 7. haftaları gören İmparator en iyi performansına 2002-03'te 17 puanla ulaşmıştı.
Tudor'un Aslanı ise Karabükspor galibiyetiyle puanını 19'a yükseltti.
11 MAÇTIR YENİLMİYOR
G.Saray, Karabük maçını da kazanarak ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.