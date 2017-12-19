Igor Tudor futbolcularla vedalaşıp, Florya'dan ayrıldı!
Galatasaray ile yolları ayrılan teknik direktör Igor Tudor, sarı-kırmızılılara veda etti ve kısa bir konuşma yaptı.
Galatasaray ile yolları ayrılan Hırvat teknik direktör Igor Tudor, Florya'ya gelerek sarı-kırmızılı futbolcularla vedalaştı.
Emrah Bayraktar göreve başladı
Sarı-kırmızılı takım, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenör Emrah Bayraktar yönetiminde gerçekleştirdi.
Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman öncesi Florya'ya gelen Tudor, sarı-kırmızılı futbolcularla vedalaştı.
Igor Tudor: "Şampiyon olacağınıza inanıyorum"
Igor Tudor'un futbolculara, "Göztepe maçında bol şans diliyorum. Bu sezon da şampiyon olacağınıza inanıyorum" dediği öğrenildi.
Dursun Özbek: "Siz yolunuza devam edeceksiniz"
Öte yandan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek takıma moral verdi.
İdman öncesi kamp binasında futbolcularla bir araya gelen Özbek, "Siz yolunuza devam edeceksiniz ve mayıs ayında şampiyonluğu göğüsleyeceksiniz" konuşmasını yaptı.
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