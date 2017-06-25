Igor Tudor, Pasalic ve Corchia için yönetime ricada bulundu

Gomis, Belhanda ve Maicon’un kendilerine büyük güç katacağını söyleyen Igor Tudor, “Tempolu futbol oynamak istiyorum. Bu yüzden Pasalic ve Corchia’nın transferleri de benim için önemli” diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, yeni sezon için prensip anlaşmasına varılan Gomis, Belhanda ve Maicon’un transferinin takıma büyük güç katacağını söyledi, ancak Corchia ve Pasalic’in gelmelerinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Hırvat çalıştırıcının, başkan Dursun Özbek ve sportif direktör Cenk Ergün’e, “Gomis, Belhanda ve Maicon önemli transfer hamleleri... Bu isimler bize çok güç katacak. Ancak tempolu futbol oynatmak istiyorum. Bu yüzden Pasalic ve Corchia’nın transferi da benim için çok önemli” diye konuştuğu belirtildi.

Bonservisi Chelsea’de olan orta saha oyuncusu Mario Pasalic’in 22, Lille’in sağ beki Corchia’nın ise 26 yaşında olduğuna dikkat çeken Hırvat teknik adamın, “İddialı bir kadro oluşturuyoruz ancak diğer taraftan gençleştirme hamlelerimiz olmalı” ifadesini kullandı.

Galatasaray, her iki transfer için yoğun çaba harcarken, iki futbolcunun da gelecek yıl kulüpleri ile mukaveleleri bitiyor. Bu durum, pazarlıkta sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor. Corchia için Lille ile pazarlık sürüyor. Fransız ekibi, istikrarıyla dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro istedi. Cim-Bom ise 3.5 milyon euro önerdi. Pasalic için ise Galatasaray’ın yaptığı 2.5 milyon euroluk teklife Chelsea’nin olumlu yanıt vermesini bekliyor.

5 gol 1 asist

Bonservisi Chelsea’de bulunan Pasalic, geçen sezon Milan formasıyla 24 lig maçına çıktı, 5 gol bir asistlik bir performans ortaya koydu. 2014’te milli takıma yükselen Hırvat oyuncu, son dönemde davet edilmiyor.

Sağ kanat da oynadı

Genelde sağ bek olarak görev yapan Corchia, geçen sezon Lille formasıyla 38 maçın tamamında yer aldı. Fransız oyuncu, bunların 4’ünde ise orta sahanın sağında forma giydi.

(Milliyet)