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Igor Tudor: Serdar Aziz'in sakatlanması oyun planımızı bozdu

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 0-0 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sahalarında 0-0 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Igor Tudor'un maç sonu ilk açıklamaları şöyle:

"Hafta başından bu yana hazırlandığımız bir oyun taktiği vardı. Maça bu şekilde başlamıştık. Ancak Serdar Aziz'in sakatlanması ve oyundan çıkmak zorunda kalması planlarımızı bozdu."

"11'e 11 devam etseydi gol bulacağımıza emindim"

"Yine ikinci yarıya bakıyorsunuz, bugüne kadar oynadığımız, istediğimiz oyunu sahaya yansıtıyorduk. Ama bu kez de kırmızı kart planlarımızı bozdu. Aslında bakıldığı zaman maç 11'e 11 devam etseydi ben gol bulacağımıza kesinlikle emindim."

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