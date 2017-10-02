Igor Tudor, TT Stadı'nda Fenerbahçe'yi yenip rakibini şampiyonluk yarışının dışına itmek istiyor

Ligde sahasındaki 4. maçı da kazanan ve fire vermeden yoluna devam eden Galatasaray’da, teknik direktör İgor Tudor derbi planlarına başladı. Hırvat çalıştırıcı her ne kadar, bir sonraki rakipleri Konyaspor dışında yorum yapmak istemese de, derbiyi büyük fırsat olarak görüyor. 7. haftada ezeli rakibinin tam 8 puan önüne geçen Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor’u da yenip bu farkı korumayı hedefliyor. Esas plan ise Türk Telekom Stadı’nda Fenerbahçe’yi devirip, şampiyonluk yarışında rakip eksiltmek. İgor Tudor, Fenerbahçe’yi yenmeleri halinde farkın da 11 puana çıkacağını göz önünde bulundurarak, şampiyonluk yolunda erkenden önemli bir adım atacakları görüşünde. tek sorunu milli ara Hırvat hocanın moralini bozan

Tek konusu ise milli ara

Takım 3 maç üst üste kazanmış ve tam ritmini bulmuşken 15 günlük aranın sıkıntı olabileceğini düşünen İgor Tudor, yakalanan havanın bozulmasından endişe ediyor. Nitekim 3’te 3 yapan Aslan, milli ara dönüşü 4. haftada Antalya deplasmanında puan kaybetmişti.

Şampiyonluk oranı %65!

7. haftada puanını 19’a çıkartan ve 2009- 2010 sezonundaki başarıyı yakalayan Galatasaray, son 8 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Tudor, Rijkaard’ı yakalarken, Sarı-Kırmızılı takım ilk 7 haftada 19 puan topladığı daha önceki 6 sezonun 4’ünü kupayla bitirmişti. Yüzde hesabı yapıldığında Cim Bom, 19 puanlı sezonların yüzde 65’inde şampiyon oldu.

11 maçtır yenilmiyor

Östersunds hezimetinin ardından, “Mükemmel bir Galatasaray ortaya çıkacak” diyen İgor Tudor, sözünü tuttu. Galatasaray, 7 haftada topladığı 19 puanla zirveye kurulurken, geçen sezondan bu yana da ligde üst üste 11 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Cim Bom bu süreçte 10 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Sarı- Kırmızılı takım aynı zamanda son 8 sezonda en çok skor ürettiği dönemini yaşıyor. 7 haftaya toplam 18 gol sığdıran Aslan, 2009-2010’da 7 haftada 21 gol atmıştı.

Zafer var izin yok

Karabükspor galibiyetinin ardından milli araya giren Sarı- Kırmızılı futbolcular, teknik ekipten 3 günlük izin bekliyordu. Ancak İgor Tudor, “Eksiklerimiz ve çalışmamız gereken konular var” diyerek oyuncularına 2 gün izin verdi. Dünü ve bugünü izinli geçirecek Galatasaraylı oyuncular, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

En iyisi yine Fernando

Oynadığı futbolla Sarı- Kırmızılı taraftarların beğenisi kazanan Fernando Reges, rakamlarda da zirvede yer alıyor. Karabükspor karşısında attığı 72 pas ile bu alanda lider olan Brezilyalı yıldız, bu paslarda yüzde 87’lik isabet sağladı. Öte yandan maç boyunca 8 kez uzun pas atan 30 yaşındaki oyuncu, oyunun yönünü değiştirme konusunda Cim Bom’un en iyisi oldu.

Latovlevici’de flaş gelişme

Aslan’ın transfer döneminin son günlerinde Karabükspor’dan kadrosuna kattığı Iasmin Latovlevici, Romanya Milli Takımı’ndan davet almasına rağmen sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer alamayacak. 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Kazakistan ve Danimarka ile karşılaşacak olan Romanya ile sahaya çıkamayacak 31 yaşındaki futbolcu, daha önce 12 kez milli formayı giymişti.

Martin Linnes Konya’da sahada

2 maçlık aranın ardından Karabükspor karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Martin Linnes, 66. dakikada yerini Iasmin Latovlevici’ye bırakmıştı. Sahada kaldığı süre boyunca genel olarak iyi bir oyun ortaya koyan Norveçli oyuncunun, taktik gereği kenara alındığı öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcunun, Konyaspor karşısında yine ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

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