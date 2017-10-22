Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Igor Tudor debiye saatler kala kadroda değişikliğe gitti

Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maç öncesinde teknik direktör Tudor'dan sürpriz kadro değişikliği geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maç öncesinde teknik direktör Tudor'dan sürpriz kadro değişikliği geldi.
 
Galatasaray Teknik direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini belirledi. Hırvat teknik adam sürpriz bir değişikliğe giderek dörtlü savunmadan üçlü savunmaya geçti. Derbide üçlü savunmada Maicon, Serdar Aziz ve Denayer'e yer verecek.
 
Öte yandan Hırvat teknik adam Rorigues'i kadroya dahil etmedi. Statü gereği 12 yabancı bulundurması gereken Galatasaray'da Tudor tercihini kaleci Carrasso'dan yana kullandı.
 
İşte Tudor'un ilk 11'i; Muslera, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Mariano, Fernanado, NDiaye, Tolga, Belhanda, Feghouli ve Gomis (BipSpor)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Daha 13 yaşında ama kendi evini yaptı

Daha 13 yaşında ama kendi evini yaptı

Titanik mektubu rekor fiyata alıcı buldu

Titanik mektubu rekor fiyata alıcı buldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA