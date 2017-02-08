Galatasaray yönetimi Riekerink ve Ergin Ataman'a teşekkür etmeye hazırlanıyor

ATAMAN MİSYONUNU DOLDURDU



ASLAN'DA B PLANI HAZIR!



Galatasaray'da Riekerink'in Kayseri maçının ardından gönderilmesi halinde B planı hazır. Yönetim, Tugay Kerimoğlu-Raşit Çetiner ikilisini göreve getirecek. Galatasaray camiasının iki önemli isminin göreve hazır oldukları ifade edildi.



Bu arada sezon sonu için G.Saray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Igor Tudor için Karabük Başkanı Feridun Tankut "Sezon sonunda alacağı karara saygı duyarız" dedi.

Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nde son sıraya demir atarken, transferde büyük hatalar yaptığına inanılan Ataman'ın bileti kesiliyor. Yeni sezonda futbolda Riekerink ile yollarını ayıracak Galatasaray'da basketbolda da değişim yolda. Euroleague'de son sırada olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda fatura Ergin Ataman'a kesiliyor. Sarı-kırmızılı yönetim 5 sezondur antrenörlük yapan Ataman'la sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı. Özellikle bu sezon transferde hata üstüne hata yapan Galatasaray'da harcanan 10 milyon Dolar'ın karşılığı alınamamıştı. Sivri açıklamalarıyla zaman zaman yönetimi de zor durumda bırakan Ergin Ataman'ın kulüpte misyonunu doldurduğuna inanılıyor.