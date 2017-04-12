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Hasan Çavuşoğlu: Trabzonspor ve Osmanlıspor Emre Akbaba'ya talip oldu

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Akbaba ile ilgili Trabzonspor ve Osmanlıspor'dan teklif aldıklarını açıkladı.

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Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen basın  toplantısında yaptığı açıklamada, amaçlarını bu yıl kümede kalmak olarak  belirlediklerini, ilerleyen senelerde daha iyi şeyler yapmak istediklerini  kaydetti.

Ligde şu anda iyi noktada olduklarına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle  konuştu:

"Sezon başından bu yana küme düşme endişemizin olmadığını söyledik.  Biz yönetim, futbolcu olarak buna inandık ve kenetlendik. İyi bir ekibiz, iyi bir  futbol takımımız var. İnandık, bu yola baş koyduk ve çıkışımızı sürdüreceğiz. 40 puandan aşağı da alacağımızı düşünmüyorum. Fazlası olur, eksiği olmayacak."

"Şu anda Vagner ile ilgili Türkiye'den bir talep yok"

Hasan Çavuşoğlu, Vagner Love ile ilgili İstanbul kulüplerinden  herhangi bir transfer teklifinin kendilerine gelmediğini belirtti.

Devre arasında Trabzonspor ve Osmanlıspor'dan Emre Akbaba ile ilgili  teklif geldiğini açıklayan Çavuşoğlu, "Vagner ile alakalı söylentiler biraz  çarptırılıyor. Vagner hakkında Mahmut Uslu ve Aziz Yıldırım ile İstanbul'da  konuştuk. Ancak Vagner'i nasıl ikna ettiğimiz, Alanya'ya nasıl getirdiğimiz konuşuldu. Diğer şeylerin nasıl ortaya çıktığını ben de bilmiyorum." ifadelerini  kullandı.

Vagner'in menajerine Çin'den 3 milyon liralık bir teklif geldiğini  doğrulayan Çavuşoğlu, "Devre arasında 3 milyon liralık bir teklif geldi ama kabul  etmedik. Vagner'in şu anda düşünmediğini, 'Başkanımız beni ikna ederse olur.'  cevabını verdiğini biliyoruz. Şu anda Vagner ile ilgili Türkiye'den bir talep  yok. Biz sezon sonuna kadar transfer konuşmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

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