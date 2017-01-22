İlhan Cavcav için taziye mesajları

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklama; Türk Sporunun Duayen İsimlerinden İlhan Cavcav Vefat Etti Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Türk sporunun önemli bir figürü olmasının yanı sıra, duayen bir spor adamı olarak da tarihe adını yazdırmıştır. Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarına karşın, spora hizmete devam etmekten çekinmeyen Cavcav, Gençlerbirliği'ne de hayatını adayarak saygıyı hak etmiştir. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı dileriz. Saygılarımızla,

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın, geçirdiği beyin kanaması sonucunda vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Sayın İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, başta Cavcav Ailesi ve Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere merhumun tüm yakınları ve Türk Sporu'na baş sağlığı dileriz.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Amatör futbolcu olarak adım attığı spor camiasında 1975'ten beri yöneticilik yapan, Gençlerbirliği'nin efsane ve duayen başkanı İlhan Cavcav'ın aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine, Gençlerbirliği Camiası'na ve Türk sporuna başsağlığı diliyoruz.

Türk futboluna Kulüpler Birliği Başkanı olarak üç farklı dönem hizmet eden, 1977'den Gençlerbirliğine adım atıp 1978'den beri de Başkanlık görevini yürüten İlhan Cavcav, Ankara ekibi ile 2 kez Türkiye Kupası kazanmıştı.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Türk futboluna gerek futbolcu gerek yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden; 1981’de ikinci kez Gençlerbirliği’nin başına geçtiğinden beri kulübün kurumsal ve sportif gelişimine ömrünü adayan değerli futbol insanı İlhan Cavcav’ı Türk spor kamuoyu asla unutmayacaktır.

Sayın İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, başta Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere, ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Atiker Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Türk Futbolu'nun İlhan Abisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yönetim Kurulumuz bir mesaj yayınlayarak başsağlığı ve rahmet diledi. Mesajda şu sözlere yer verildi.

"Türk Futbolu'na damga vurmuş isimlerden, Gençlerbirliği Kulübü'nün Efsane Başkanı İlhan Cavcav abimizin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlhan Abi'miz Anadolu Kulüpleri için örnek olmuş, bütün hayatını futbola adamış, icraatlarıyla başkan denilince akla ilk gelen isimlerden biri olmuştur. O'nu tanımanın ve birlikte bu camianın içinde olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. İlhan Abi'ye Allah'tan rahmet, Gençlerbirliği Kulübü'ne, Türk Futbol Ailesi'ne ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun İlhan Abi..."

TFF'nin Başsağlığı mesajı şöyle; "Türk futbolunun duayen isimlerinden Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1978 yılından beri Gençlerbirliği Başkanlığını yürüten Cavcav, 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, Gençlerbirliği camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Türkiye Futbol Federasyonu"

Burak Yılmaz: Büyük Başkan İlhan Cavcav, Başımız Sağolsun...