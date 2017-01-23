İlhan Cavcav için Gençlerbirliği Kulübü'nde tören düzenlendi

Türk sporu hayata gözlerini yuman efsane başkan İlhan Cavcav'ı son yolculuğuna uğurluyor. Efsane başkanın cenazesine siyasiler, spor camiasının önde gelenleri, futbolcular ve sevenleri katılıyor. Cavcav için ilk tören Gençlerbirliği kulüp binasında yapılıyor. Törende önce saygı duruşunda bulunuldu ardından Cavcav için dua okutuldu.

Kocatepe’den uğurlanacak

Murat Cavcav, İlhan Cavcav’ın eseri olan Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde anma töreni düzenleyeceklerini belirterek, “Oradan da Kocatepe Camisi’nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa vereceğiz” dedi.

Demirören: Hiç unutmayacağız

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "İlhan Cavcav'ı hiç unutmayacağız. Seni hep anacağız. Kendisi futbola, gençlere, Gençlerbirliği'ne çok önem veriyordu. Bir gün beni aradı 'futbolculara sakalları yasaklat' dedi. Futbolun marka değerini bu kadar düşünen bir futbol adamıydı." ifadelerini kullandı.

Tam 38 yıl...

Tam 38 yıldır başkent ekibinin başında bulunan duayen başkan yaşam savaşı verdiği hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkasında borçsuz bir kulüp, tesisler ve birçok eser bırakan Cavcav, çocukluğundan itibaren tırnaklarıyla kazıyarak hem iş hem futbol dünyasında önemli başarılar elde etmişti.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, beyin kanaması teşhisiyle önceki gün sabaha karşı kaldırıldığı hastanede 81 yaşında vefat etti. İki gün önce evinde dengesini kaybederek düşen ve kafasını yere çarpan Cavcav, Ankara’daki Güven Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Makineye bağlanan ve dün sabah saatlerinde durumu ağırlaşan İlhan Cavcav yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ömrünün büyük bölümünü Gençlerbirliği’ne adayan İlhan Cavcav, Türk futbolunun duayen isimlerinden biriydi. Efsane başkan 38 yıl başkent kulübünü yöneterek tarihe geçti. Türk futbolunun en renkli simaları arasında yer alan Cavcav, çocukluğundan bu yana tırnaklarıyla kazıyarak hem iş hem futbol dünyasında önemli başarılar elde etmiş bir isimdi.

Film gibi bir hayat

4 Ekim 1935’te Ankara’da doğan İlhan Cavcav, 1910’lu yıllarda Priştine’den Türkiye’ye göç etmiş bir ailenin çocuğudur. İlkokuldan sonra Ankara Atatürk Lisesi’nde eğitimine devam eden Cavcav, ailesinin artan işleri nedeniyle ortaokuldan sonra eğitimine son verip 14 yaşında aile şirketinin veznesinde ve sonrasında şirket muhasebesinde çalışmaya başladı.

Ailesinde Tayyar Cavcav ve Cevat Muratal gibi profesyonel futbolcular bulunan İlhan Cavcav henüz 16 yaşındayken Maskespor kadrosuna katıldı ve stoper oynamaya başladı. 19 yaşında PTT’de oynarken kendisine profesyonelliğe geçiş sözleşmesi teklif edilse de fabrikadaki işleri nedeniyle amatör oynayabileceği Bahçeli Gençlik Spor’a gitti. İlk maçını PTT’ye karşı oynayacak olan Cavcav, eski takımına karşı duygusal davranabileceği gerekçesiyle oynatılmadığı için futbolu bıraktı. Futbolu bıraktığı 1950’li yıllardan 1970’lere kadar yoğun bir çalışma hayatı olan İlhan Cavcav, 1960’da aile şirketinden ayrılarak tek başına ticaret hayatına atıldı. 1967’de Konya asfaltı üstündeki arsayı satın alarak Ankara Un Sanayi fabrikasını kurdu ve Ankara’nın büyük sanayicileri arasına girdi.

1975’te Hacettepe’nin başkanı oldu. Ancak Hacettepe’nin düşüşünü engelleyemeyince istifa etti. Cavcav 1977’de Yahya Demirel Gençlerbirliği başkanı iken kulübün yönetim kuruluna girdi, 1978’de başkan oldu. Dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düşen Cavcav, başkanlığa kısa bir süre ara verdi.

1981 yılında kırmızı-siyahlı kulüp içindeki anlaşmazlıkların çözülmesiyle tekrar başkan olduğunda Gençlerbirliği 3. lige düşmek üzereydi. 2. ve 3. liglerin birleştirilmesini futbol yöneticilerine kabul ettiren Cavcav, böylelikle Gençlerbirliği’nin tekrar 2. lige dönmesini sağladı.

Bir sezon sonra Türkiye Birinci Ligi’ne yükselen Gençlerbirliği, 1988 yılından beri Türkiye 1. Ligi’nin süreklilik açısından en başarılı 5. takımı oldu. Bu sürede 2 kez Türkiye Kupası’nı kazanma başarısı gösteren Gençlerbirliği, modern tesislere sahip olan bir futbol kulübü haline geldi. İlhan Cavcav’ın başkanlık hayatı boyunca çok ucuza aldığı genç ve yetenekli futbolcuları büyük kulüplere yüksek bonservis ücretleri karşılığı satma politikası kulübe ciddi bir kaynak oluşturdu ve Gençlerbirliği’ni Türkiye’nin borçsuz ilk kulübü yaptı.

38 sezonda 60 teknik adam

İlhan Cavcav, 38 yıllık başkanlığı süresince tam 60 teknik direktörle çalışırken bunlardan 36 ismi görevden almış veya yeni anlaşma imzalamamıştır. Üç dönem Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı yapan İlhan Cavcav, koyu bir Gençlerbirliği taraftarı olan ünlü dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’nun da dayısıdır.

Transfer sihirbazıydı

Yeni yıldızlar keşfetmek için amatör maçları bile seyreden İlhan Cavcav, Türk futbol tarihinin en sansasyonel transferlerini gerçekleştirdi. Tarık Daşgün’ü Fenerbahçe’ye 100 milyon liraya veren Cavcav, iş dünyasındaki tecrübesini futbol yöneticiliğine taşıdı.

Afrika ülkelerine bizzat giderek birçok maç izleyen Cavcav’ın transfer ettiği Moshoeu, Kushe ve Kona’nın başarılı performansları birçok Afrikalı oyuncunun Türkiye’ye gelmesini sağladı. Geremi’yi Real Madrid’e 5 milyon dolara gönderdi. 1989’da dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın takımın 1. Lig’e dönmesi nedeniyle verdiği 1 milyon liralık çek lira ve 20 dönümlük arsa bağışıyla kulübün Beştepe’deki tesisinin yapımına başlandı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nin A ve B binaları 1999 yılında, C binası ise 2001 yıllında açıldı.