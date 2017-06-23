Galatasaray Belhanda ile 4 yıllık anlaşmaya imza attı

Galatasaray, bonservisi Dinamo Kiev'de olan Belhanda ile 4 yıllığına anlaştı. Sarı kırmızılı kulüp yıldız futbolcuya 8 milyon euro, oyuncuya yıllık 3 milyon euro ödenecek.

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündemde olan Belhanda ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Hatırlanacağı gibi Belhanda, İspanyol ekiplerinin de gündemindeydi.

Sportif direktör Cenk Ergün’ün ikna ettiği futbolcu Sevilla ve Valencia'dan gelen transfer tekliflerini reddederek Galatasaray'ı seçti.

Faslı oyuncu pazartesi günü İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçecek.

Belhanda kimdir?

25 Şubat 1990 tarihinde Fransa'nın Avignon kentinde dünyaya gelen Younes Belhanda, gençliğini Aramon kentinde geçirdi. Ailesi aslen Fas'ın Taza şehrinden gelen Belhanda futbol kariyerine büyüdüğü şehrin takımı Racing Club Amaron'da başladı.

1.77 cm boyundaki Belhanda, yüksek tekniği ve oyun görüşü ile dikkat çekiyor. Kariyerinde özellikle forvet arkasında oynadığı maçlarda etkili bir performans ortaya koyan yıldız futbolcu hücum hattının solunda da forma giyebiliyor.

Bonservisi Dinamo Kiev'de olan ancak geçen sezonu Nice'de kiralık olarak geçiren Belhanda gösterdiği performans ile tekrar Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

2013-14 sezonu başında 8.5 milyon Euro karşılığında Dinamo Kiev'e transfer olan Belhanda takımda geçirdiği 2.5 yılın ardından 2015-16 sezonu devre arasında Schalke 04'e kiralık olarak gitti.

Almanya'da geçirdiği dönemde 15 maça çıkan Faslı futbolcu 2 gol kaydederek sezonu tamamladı ve Kiev'e geri döndü.