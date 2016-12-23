Ýlkay Gündoðan ameliyat edildi
Ýngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin 26 yaþýndaki orta saha oyuncusu, sað dizinden yaþadýðý sakatlýk nedeniyle operasyon geçirdi.
Ýngiltere Premier Lig takýmlarýndan Manchester City'nin Türk asýllý Alman futbolcusu Ýlkay Gündoðan, sað dizinden ameliyat edildi.
Sosyal medya hesaplarýndan hastane odasýnda çekilmiþ fotoðrafýný paylaþan 26 yaþýndaki futbolcu, "Ýyileþiyorum. Operasyonum iyi geçti. Þimdi, daha güçlü dönmek için yeni bir yola girdim." ifadelerini kullandý.
Sezonun geri kalanýnda forma giymesi beklenmeyen Ýlkay Gündoðan, Premier Lig'de 14 Aralýk'ta oynanan Watford maçýnda sað diz çapraz baðlarýndan sakatlanmýþtý.
Manchester ekibi ile sezon baþýnda 4 yýllýk sözleþme imzalayan orta saha oyuncusu, mavi-beyazlý forma ile Premier Lig ve UEFA Þampiyonlar Ligi'nde çýktýðý 16 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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