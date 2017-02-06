İlyas Tüfekçi, ALS hastalığının pençesinde

Geçtiğimiz günlerde 58 yaşına basan Türk futbolunun önemli değerlerinden İlyas Tüfekçi, yakalandığı ALS hastalığıyla amansız bir savaş içinde.



Uzun süredir ALS (kas hareketlerini engelleyen hastalık) ile mücadele eden efsanevi futbolcu İlyas Tüfekçi, 58 yaşına bastı. Oyuncu İlkin Tüfekçi, babası için şu mesajı yayınladı:



GÖZLERİ PIRIL PIRIL

"Zor bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Ama biz her zaman inanıyoruz ki sevgi iyidir, iyileştirir. Dua ve sevgiyle mucizelere inanıyoruz. Şükür, gözlerimiz pırıl pırıl. İyi ki doğdun babacığım."



Türk futbolunda Sedat Balkanlı'dan sonra ALS hastalığının pençesine yakalanan İlyas Tüfekçi'nin başarılarla dolu geçmişini hatırlatıyor ve efsane futbol adamına acil şifalar diliyoruz...