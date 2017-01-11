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Rodrigues imzayı attı, ilk idmanına çıktı

Galatasaray'ın Paok'tan transfer ettiği Rodrigues resmi imzayı attıktan sonra ilk antrenmanına çıktı.

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Galatasaray'a transfer olmak için son derece istekli bir tavır gösterdikten sonra pozitif duruşu ile Florya'da tüm personel üzerinde olumlu bir hava bırakan Hollandalı oyuncu teknik direktör Jan Olde Riekerink ile de sıkı bir diyalog içinde görüldü. 
 
Sarı Kırmızılı ekibin yeni transferi antrenmanda bütün dikkatleri üzerine çekerken, topla son derece etkin bir görüntü çizdi. Teknik direktör Riekerink'in Atiker Konya maçında cezalı olan Bruma yerine fırsat vermeyi düşündüğü Rodrigues taktik antrenmanda as takım kadrosunda yer alacak. Rodrigues Sarı Kırmızılı ekipte 16 numaralı formayı giyecek. 
 
Rodrigues yarın düzenlenecek imza töreni ile medya mensuplarının karşısına çıkacak ve soruları yanıtlayacak. Bu arada Başkan Dursun Özbek'in otelinde kalan genç oyuncuya Florya Metin Oktay Tesisleri yakınında ev tutulacağı bildirildi.
 

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