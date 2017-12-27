İngiliz basınına göre Arda Turan, Arsenal'e çok yakın
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arda Turan Premier Lig devi Arsenal'le anlaşmak üzere.
Çok sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın transfer gündemine giren Arda Turan'ın sezonun ikinci yarısında hangi takımın formasını giyeceği merak konusu. İngiliz basını, milli futbolcunun Premier Lig ekibi Arsenal ile anlaşmaya yakın olduğunu öne sürdü.
MESUT'LA TEMASTA
Haberde, Arsenal menajeri Arsene Wenger'in uzun süredir Arda Turan'ı yakından takip ettiği ve kulübün transfer için harekete geçtiği belirtildi. Arsenal formasını giyen Türk yıldız Mesut Özil'in de Arda ile sürekli temas halinde olduğu vurgulandı.
(Takvim)
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