İngiliz basınına göre Ospina Beşiktaş'ta
Orman’ın Arsenal’le yaptığı pazarlıklar olumlu şekilde ilerliyor!..
İTALYAN ve İngiliz gazeteleri, Beşiktaş’ın Ospina’dan sonra kulübü Arsenal’le de anlaştığını öne sürdü. Mirror Gazetesi, Beşiktaş ile görüşen ve anlaşan Ospina’nın çıkışına Arsenal’in de izin verdiğini vurguladı. Londra’da bulunan Başkan Fikret Orman’la yapılan görüşmelerin pozitif geçtiği belirtilirken, Vida’nın transferinin ise gerçekleşmediği hatırlatıldı. Ancak Vida’nın hala İtalya’ya gitme ihtimali var.
(Aksam)
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