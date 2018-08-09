İngilizler duyurdu! 'Beşiktaş, Ospina ile anlaşma sağladı'
Kaleci transferi arayışında olan Beşiktaş, Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina'yı transfer etme konusunda önemli bir adım attı.
Fabri'yi Fulham'a sattıktan sonra yeni kaleci arayışında olan Beşiktaş'ın David Ospina ile her konuda anlaştığı iddia edildi.
SKY Sports'un haberine göre Beşiktaş, Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi Ospina'nın kendisi ile anlaştı.
ARSENAL'DEN AYRILMAK İSTİYOR
Ospina, Bernd Leno'nun transfer edilmesiyle Arsenal'de 3. kaleci durumuna düşmüş ve yaz başında takımdan ayrılmak istediğini söylemişti.
Beşiktaş'ın Arsenal ile de anlaşması halinde transferin kısa bir süre içinde sonuçlanması bekleniyor.
(Sporx)
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