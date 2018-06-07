İngilizlere göre Comolli; Zouma, Konoplyanka, Kalinic ve Guilavogui'yi transfer edecek

Dünyaca ünlü sportif direktör Damien Comolli'nin Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelmesi, gözleri transfere çevirdi. Comolli'yi yıllarca yakından takip eden Daily Star gazetesi muhabiri Simon Mullock ve Ouest France gazetesi muhabiri Nicolas Mangeard, ünlü spor adamının F.Bahçe'de yapacaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Daily Star gazetesi muhabiri Simon Mullock, 'Comolli futbolcu olarak Fenerbahçe'ye kimleri getirebilir?' sorusuna, "Comolli, futbolcu seçimlerinde, yani transferde hedefi her zaman tam 12'den vurur. Transfer ajandası çok geniştir, 'Yıldızları ikna etme konusunda tam bir kurttur. Schalke'den Konoplyanka, Milan'dan Nikola Kalinic olabilir" dedi.

28 yaşındaki Yevhen Konoplyanka sağ ve sol kanat mevkilerinde oynuyor. Ukraynalı futbolcunun Schalke formasıyla 30 6 gol ve 4 asist üretti. 30 yaşındaki hırvat futbolcu forvet pozisyonunda görev yapıyor. Kalinic geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 maçta 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Ouest France gazetesinden muhabir Nicolas Mangeard ise sarı lacivertli kulübün yeni sportif direktörü olan Comolli'nin gözlerden uzakta kalan ancak potansiyeli yüksek oyuncuları yeniden parlatmada da usta olduğunu vurguladı.

Muhabir Mangeard, "Comolli'nin F.Bahçe'ye getireceği isimler arasında, Chelsea'de tutunamayan ama kaliteli bir stoper olan Kurt Zouma, Wolfsburg'da düşüşe geçen Josuha Guilavogui isimlerini verebilirim" dedi. Savunmanın göbeğinde görev yapan 23 yaşındaki Kurt Zouma geçtiğimiz sezonu Stoke City'de kiralık olarak geçirdi. Genç futbolcu Stoke City formasıyla 34 maçta forma giyerken, bir gole imza attı. Zouma bu maçlarda bir de sarı kart gördü.

Atletico Marid'in 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, kiralık olarak forma giydiği Wolfsburg'da 35 maçta 3 gol, 3 asistlik bir peformans sergiledi. İspanyol ekibinin gelecek sezon da Guilavogui'yi kadrosunda düşünmediği öğrenildi. ,

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