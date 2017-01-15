İngiltere'deki dev maçta gülen yok
İngiltere Premier League'in 21. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Liverpool ile karşı karşıya geldi.
Manchester United ile Liverpool arasındaki bu zorlu mücadele 1-1 sona erdi. Manchester United ligde yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.
Mücadelenin ilk yarısının 26. dakikasında ceza sahasına açılan ortaya Pogba kafası ile vurmak isterken, eliyle dokundu ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada James Milner penaltıyı gole çevirdi ve Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.
İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve 90 dakika sonunda Liverpool, Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. İkinci yarıda 84. dakikada Ibrahimovic şık kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Ibrahimovic Premier Legaue'deki 14. golüne imza attı.
Mücadelenin kalan süresinde başka gol olmadı. Manchester United ile Liverpool arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Premier League'de Liverpool puanını 45'e çıkarırken, Manchester United'ın puanı 40 oldu.
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