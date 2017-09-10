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Inter - SPAL: 2-0

İtalya Serie A'da 3. hafta maçında Inter sahasında ligin yeni ekibi SPAL'i 2-0 mağlup ederek, 3'te 3 yaptı.

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Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta ilk gol penaltıdan geldi. 23. dakikada Joao Mario'nun rakibinin müdahelesiyle yerde kalmasının ardından maçın hakemi serbest vuruş kararı verdi. Hakemin bu kararına Inter penaltı itirazında bulununca hakem Gavillucci yardımcı video hakeme uygulamasına bavrupu pozisyonu tekrar izledi ve penalıt kararı verdi. 27. dakikada kullanılan penaltıyı Icardi ağlara gönderdi ve ev sahibini 1-0 öne geçirdi. 
 
Karşılaşmanın ilk yarısı da Inter'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
 
İkinci yarıda Inter maçtaki üstünlüğünü sürdürürken, lacivert siyahlıların bir topu da direkten döndü. 
87. dakikada sahneye çıkan Perisic attığı müthiş gole maçın skorunu belirledi: 2-0
 
Bu sonuçla Inter puanını 9'a yükseltirken, SPAL 4 puanda kaldı.

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