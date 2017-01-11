Inter genç yıldızı transfer etti

Inter, kadrosunu 22 yaşındaki Gagliardini ile güçlendirdi... Eski güçlü günlerine dönmeyi amaçlayan Inter, bu sezon Atalanta forması ile gösterdiği performansla dikkat çeken 22 yaşındaki genç yıldız Roberto Gagliardini'yi kadrosuna kattı. Inter, bu transfer için Atalanta'ya 8 milyon Euro bonservis ücreti ödedi.

Inter'e transfer olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Gagliardini, ''Inter'de olduğum için çok mutluyum, hayallerim gerçeğe döndü. Teknik direktör Pioli ile çalışmak için sabırsızlanıyorum. Inter taraftarları önünde San Siro'ya çıkmak harika bir duygu olacak. Umarım, takımı hak ettiği yerlere getirebilmek için katkı sağlayabilirim.'' açıklamalarında bulundu.

Orta sahanın ortasında oynayan İtalyan futbolcu, bu sezon Serie A'da Atalanta formasını 13 kez giydi ve 2 asist yaptı.