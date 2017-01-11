Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Inter genç yıldızı transfer etti

İtalya Serie A takımlarından Inter, Atalanta'nın 22 yaşındaki genç yıldızı Roberto Gagliardini'yi transfer etti.

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Inter, kadrosunu 22 yaşındaki Gagliardini ile güçlendirdi... Eski güçlü günlerine dönmeyi amaçlayan Inter, bu sezon Atalanta forması ile  gösterdiği performansla dikkat çeken 22 yaşındaki genç yıldız Roberto Gagliardini'yi kadrosuna kattı. Inter, bu transfer için Atalanta'ya 8 milyon Euro bonservis ücreti ödedi.

Inter'e transfer olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Gagliardini, ''Inter'de olduğum için çok mutluyum, hayallerim gerçeğe döndü. Teknik direktör Pioli ile çalışmak için sabırsızlanıyorum. Inter taraftarları önünde San Siro'ya çıkmak harika bir duygu olacak. Umarım, takımı hak ettiği yerlere getirebilmek için katkı sağlayabilirim.'' açıklamalarında bulundu.

Orta sahanın ortasında oynayan İtalyan futbolcu, bu sezon Serie A'da Atalanta formasını 13 kez giydi ve 2 asist yaptı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ünlü psikolog 'gürültü' kavgasında öldürüldü

Ünlü psikolog 'gürültü' kavgasında öldürüldü

İranlı fotoğrafçı eski fotoğrafları yeni tarzla çekti

İranlı fotoğrafçı eski fotoğrafları yeni tarzla çekti

Kar lastiğini kendisi yaptı

Kar lastiğini kendisi yaptı

İşte merakla beklenen Anayasa değişikliği maddeleri

İşte merakla beklenen Anayasa değişikliği maddeleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA